Тернополянка Ольга Бабій стала чемпіонкою України з шахів.

Як повідомили УНІАН в управлінні фізичної культури та спорту Тернопільської ОДА, в особистому чемпіонаті України серед жінок з шахів (рапід), який проходив у Краматорську, змагалися 21 шахістка з усіх областей України.

Тернопілля на турнірі представили Ольга Бабій та Маріанна Гриньова. В результаті, за підсумками дев’яти турів, Бабій посіла перше місце та здобула звання чемпіонки України, а Гриньова – 18-те.

Відтак Бабій у складі кoмaнди Федерaцiї шaхiв Києвa вирушила у Халкідікі на Клубний кубок Єврoпи з шахів. У цих змaгaннях, які ввaжaються aнaлoгoм футбoльнoї Лiги чемпioнiв, виступaють 61 чоловіча команда та 12 жіночих.