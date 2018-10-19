У Тернополі 20 жовтня відбудеться сільськогосподарський ярмарок, на якому обіцяють продукцію за нижчими, ніж на ринку цінами

В ТОДА обіцяють крупи, цукор, борошно, хлібобулочні, макаронні та молочні вироби, овочі, фрукти, рибу, м’ясо, мед та інше за доступними цінами.

У Тернополі 20 жовтня відбудеться сільськогосподарський ярмарок.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, на чотирьох локаціях свою продукцію продаватимуть сільськогосподарські товаровиробники, а також підприємства переробної та харчової промисловості районів області.

Розпочнеться ярмарок о 8 год.

В ТОДА обіцяють крупи, цукор, борошно, хлібобулочні, макаронні та молочні вироби, овочі, фрукти, рибу, м’ясо, мед та інше за доступними цінами.

Захід відбудеться за дорученням голови обласної державної адміністрації. Основна мета ярмарку – мінімізація негативного впливу підвищеного попиту на продукти харчування та цінову ситуацію на ринку продовольчих товарів.

Зокрема, жителі області зможуть придбати продукцію за нижчими цінами на проспекті Бандери, 15 (майданчик перед центральним стадіоном), на вул. Протасевича,12 (майданчик перед рестораном «Галич»), на вул. Миру-Дружби (майданчик на перехресті) та на вул. Л. Курбаса (майданчик біля ринку «Галицький»).