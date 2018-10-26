На Тернопільщині відкрили навчально-практичний центр для електромонтерів (фото, відео)

Студенти навчатимуться тепер у нових та сучасних класах, з професійним обладнанням та в комфортних умовах.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, діятиме центр в Бучацькому професійно-технічному училищі.

Студенти, які здобувають фах «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж», «Електромонтажник силових мереж та електроустаткування», «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», навчатимуться тепер у нових та сучасних класах, з професійним обладнанням та в комфортних умовах. Участь у відкритті центру взяло керівництво області та району.

За словами голови ОДА Степана Барни, основна мета навчально-практичних центрів – готувати конкурентоздатних випускників професійно-технічних училищ.

«Наше завдання – вчити дітей працювати із сучасним обладнанням вже на етапі навчального процесу. Бо ми потрапляємо у певний дисонанс, коли, наприклад, трактористів навчають на техніці 60-70-их років, а після закінчення їм доводилося пересідати в сучасні John Deere. Саме тому сьогодні ми змушені рухатися в ногу з часом», – наголосив Барна.

Він також додав, що наразі немає жодного підприємства в області, яке би було повністю забезпечене професійними кадрами.

«Тож основне завдання, яке ми ставимо перед десятитисячним колективом професійно-технічної освіти, – це забезпечити область кваліфікованими робітниками. відкриття сучасної лабораторії електриків та електромонтажників – це також вимога часу. Адже на Тернопільщині відкриваються сучасні підприємства з виробництва електрообладнання для автомобілів. Крім того, наша область є лідером по встановленню індивідуальних сонячних батарей на домогосподарствах», – зауважив Барна.

Це вже 4-ий навчально-практичний центр в закладах профтехосвіти області. На їх відкриття спрямували майже 20 млн грн.

Раніше було відкрито центри, котрі дають можливість готувати швей та кравців (м. Кременець), сантехніків (смт Заводське Чортківського р-ну), мулярів, штукатурів, малярів (м. Тернопіль), електриків та електромонтажників (м. Бучач).