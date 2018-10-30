У Тернополі раніше судима жінка, влаштувавшись на роботу касиром, в перший же день вкрала 1,5 тисяч гривень

Крадені гроші жінка встигла оперативно витратити на власні потреби.

У Тернополі раніше судима жінка, влаштувавшись на роботу касиром, в перший же день вкрала 1,5 тис. грн.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до поліцейських із заявою звернувся підприємець і повідомив про крадіжку грошей. З‘ясувалося, того дня він взяв на стажування в кіоск швидкого харчування нову працівницю, проте 32-річної жительки обласного центру покинула робоче місце ще задовго до кінця робочого дня, прихопивши з собою готівку з каси.

Поліцейські встановили, що зловмисниця уже раніше судима за майнові злочини. У вчиненому зізналася, крадені півтори тисячі гривень встигла витратити на власні потреби.

Щодо неї відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу (крадіжка).