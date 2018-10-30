У ФГ «Гадз», яке має понад 600 га садів, триває збір врожаю яблук (фото)

Основними сортами яблуні є Голден Делішес, Гала, Айдаред, інші інтенсивні сорти.

У ФГ «Гадз», яке має понад 600 га садів, триває збір врожаю яблук.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, під час відвідин господарства голова ОДА Степан Барна відзначив, що ФГ «Гадз» є одним із лідерів за темпами вирощування плодових насаджень не лише в Тернопільській області, а й в Україні.

«Саме тому ми маємо високоякісну та конкурентоспроможну продукцію», – зазначив Барна.

У ФГ «Гадз» є понад 600 га садів. Основними сортами яблуні є Голден Делішес, Гала, Айдаред, інші інтенсивні сорти.

У 2013 році на господарстві ввели в експлуатацію фруктосховище ємністю 2 тис. т. А у 2015-ому збудували сучасний холодильно-сортувальний комплекс.

Спеціалізується господарство на вирощуванні фруктів та ягід. Після збору і сортування яблук їх відправлять на експорт до країн Європи та світу.