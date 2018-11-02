У Тернополі зіткнулися дві іномарки з нетверезими водіями за кермом (фото)

В результаті удару травми отримав пасажир легкового транспортного засобу.

У Тернополі зіткнулися дві іномарки з нетверезими водіями за кермом.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, зокрема в одного водія зафіксували 2,51 проміле алкоголю в крові, в другого – 0,7 проміле.

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Аварія трапилася 1 листопада о 16.47 в селі Біла Тернопільського району. Водій автомобіля марки Fiat Doblo, рухаючись в напрямку міста Броди, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Audi А6.

В результаті удару травми отримав пасажир легкового транспортного засобу. У нього медики констатували закриту черепно-мозкову травму та різану рану лоба. Проте від госпіталізації потерпілий відмовився.