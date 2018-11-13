Мер Тернополя закликав перевірити достовірність заяви екс-депутата, який звинуватив Надала у замовленні нападу на нього

Міський голова Тернополя Сергій Надал закликав начальника обласної поліції Олександра Богомола перевірити достовірність заяви екс-депутата міськради Ігоря Турського, який звинуватив Надала у замовленні нападу на нього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в офіційному зверненні Надала до Богомола, оприлюдненій сьогодні на сайті міської ради.

«На окремих тернопільських інтернет-сайтах з’явилася інформація, що колишній депутат міської ради Тернополя Ігор Турський, який позбавлений мандату за народною ініціативою, звинувачує мене у причетності до нападу на нього. Незважаючи на безглуздість таких звинувачень, я не можу не відреагувати на цю інформацію. Адже окремі політичні сили намагаються почати свої виборчі кампанії з гучних фейкових скандалів», – йдеться у зверненні.

Відтак Надал закликав керівника Національної поліції Тернопільщини провести максимально відкрите розслідування у справі нападу на Турського, у тому числі «перевірити на достовірність дані самого потерпілого».

«Нагадую, що стаття 384 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за «введення в оману суду або іншого уповноваженого органу». Тому прошу Вас після розслідування публічно оприлюднені висновки слідства по всім пунктам кримінального провадження. У тому числі по факту звинувачення мене у причетності до цієї справи. Сподіваюся на швидке та об’єктивне розслідування», – йдеться наприкінці звернення за підписом Надал.

Учора Турський під час прес-конференції прямо заявив, що підозрює Надала у замовленні нападу на нього, коли екс-депутату 22 лютого цього року було завдано ножове поранення.

«Зважаючи на відсутність будь-яких інших конфліктів, крім конфлікту з місцевою владою, і це бачило все місто, я неодноразово говорив для слідства, і зараз це повторюю: я підозрюю в організації нападу міського голову Сергія Надала і його близьке оточення», – сказав учора Турський.

Він також назвав «договорняком» рішення суду від 10 листопада про призначення його нападнику надто низької, на його думку, суми у 60 тис. грн для виходу на волю під заставу.

«Суддя, який розглядав справу, є кумом екс-заступника Тернопільського міського голови Сергія Надала», – зауважив Турський, закцентувавши, що вважає дивним таке співпадіння.

Як повідомляв УНІАН, весною 2017 року трьох депутатів фракції ВО «Свобода» у міській раді – Ігоря Турського (був секретарем міської ради за попередньої каденції, коли місто теж очолював Сергій Надал), Романа Навроцького (екс-керівник фракції «Свобода» в міській раді) та Івана Сороколіта – виключили з партії.

Сталося це після того, як вони не підтримали ініційований міським головою Сергієм Надалом проект змін до Генплану, проти якого виступала громадськість міста.

Дані депутати також критикували авторитарні методи роботи мера та земельні оборутки, які здійснюються за його каденції.

В результаті цілий рік представники «Свободи» блокували цим депутатам вхід в міську раду під час сесій. Турський, Навроцький та Сороколіт при повній бездіяльності поліції не могли взяти участь в жодному із засідань.

У січні ТВК позбавила усіх трьох «опальних» екс-свободівців статусу депутата.

22 лютого Турського в центрі міста поранив нападник, вдаривши його ножем в стегно.

Згодом було встановлено, що нападник з Кривого Рогу діяв в групі із ще двома чоловіками.

Після встановлення осіб, причетних до нападу, Турський заявляв, що слідство тягнеться надто повільно.