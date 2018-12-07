У Тернополі сьогодні відбудеться прощання з капітаном Тарасом Парієм, на честь якого названо тернопільський катер

Відомий тернополянин, капітан Тарас Парій помер 5 грудня у віці 82 роки.

Сьогодні, 7 грудня, у Тернополі відбудеться прощання з відомим тернополянином, капітаном Тарасом Парієм.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КП «Тернопільміськелектротранс», Парій понад 50 років був капітаном катера «Герой Танцоров», який плавав Тернопільським ставом.

«Саме завдяки його відданості справі та принциповості вдалося зберегти обидва теплоходи, які кожного року радують тернополян та гостей міста. Ще за життя Тараса Григоровича, у 2011-му, один із теплоходів названий на його честь – “Капітан Т. Г. Парій”. Адже саме завдяки його зусиллям, після понад десятка років простою, цей корабель знову почав борознити води Тернопільського ставу», – йдеться у повідомленні П «Тернопільміськелектротранс», на балансі якого перебувають катери.

Зараз капітаном судна є онук Парія.

Парій помер 5 грудня у віці 82 роки. Прощання з капітаном відбудеться сьогодні 7 грудня о 12 год на вул. Приміська, 23.