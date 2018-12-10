Патрульні уже винесли 51 адміністративний матеріал за перевищення швидкості.

На Тернопільщині поліцейські зафіксували рекорд перевищення швидкості.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, з початку використання приладу TruCAM, вперше було зафіксоване значне порушення.

Читайте такожНа Тернопільщині патрульні у перший день використання TruCAM оштрафували 7 водіїв за перевищення швидкості (фото)

Патрулюючи дорогу міжнародного значенння М-09 (Тернопіль- Львів-Рава-Руська) у селі Озерна, Зборівського району інспектори зафіксували, що водій Volkswagen рухався зі швидкістю 132 км/год замість дозволених 50 км/год у населеному пункті.

Щодо чоловіка винесли постанову за ч. 3 ст. 122 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину).

На сьогоднішній день патрульні уже винесли 51 адміністративний матеріал за перевищення швидкості понад дозволену норму.