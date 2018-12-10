На Тернопільщині жінка відправила свого співмешканця до реанімації після чергової п'яної бійки

Пара систематично зловживає спиртними напоями та з'ясовує стосунки бійками, після яких викликають поліцейських.

На Тернопільщині з ножовим пораненням в реанімацію госпіталізовано 30-річного місцевого жителя.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, поранення чоловікові нанесла його співмешканка.

За словами начальника Гусятинського відділення поліції Олега Гудака, чоловік та жінка живуть у селі Саджанівка у цивільному шлюбі близько трьох років. Обидвоє зловживають спиртними напоями, систематично з'ясовують стосунки бійками, після яких викликають поліцейських.

Під час чергової сварки після застілля, жінка вдарила співмешканця ножем.

Швидку викликав рідний брат жінки, який також живе з ними.

На момент інциденту в крові потерпілого та його кривдниці було близько 2,3 проміле алкоголю.

Жінку затримали відповідно до статті 208 КПК. Вона у скоєному зізналася. Її помістили в ізолятор тимчасового тримання. Потерпілий в реанімації у важкому стані.

Дана подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до ст. 121 ч. 1 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження).