Тернопільська облрада закликала Порошенка повернути Бандері звання Героя України

Бандері вже присвоювали звання Героя України у січні 2010 року, однак після перемоги Віктора Януковича суд визнав незаконним присвоєння Бандері відповідного звання.

Тернопільська облрада закликала Президента України Петра Порошенка повернути звання Героя України провіднику ОУН Степану Бандері.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної ради, про це йдеться у зверненні до Порошенка, прийнятому сьогодні на виїзному засіданні чергової сесії облради, яка проходить в Почаєві.

У документі зазначається, що ХХ століття стало для українського народу епохою боротьби за незалежність України, а одним з провідних та найбільш активних учасників цієї боротьби був Степан Бандера.

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«Саме він виступав одним із головних ініціаторів проголошення Акту відновлення Української держави від 30 червня 1941 року, сприяв розгортанню визвольної діяльності Організації Українських Націоналістів та створенню Української Повстанської Армії, яка вела відчайдушну боротьбу за українську державність проти радянського та німецького окупаційних режимів. Він став не просто людиною - а уособленням та символом боротьби за незалежність України. Завдяки незламному духу та вірі у самостійність України Степан Андрійович вважався одним з головних ворогів німецького та радянського окупаційних режимів», – йдеться у зверненні.

Депутати також нагадують, що у законі України «Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у XX столітті» від 9 квітня 2015 року статтею 1 визначено те, що борцями за незалежність України в тому числі є члени ОУН. А згідно ж цієї статті закону України «Про державні нагороди України» саме державна нагорода є вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги перед Україною.

«Саме тому є всі підстави для вшанування героїзму і самопожертви, вкладу Степана Бандери у становлення незалежної української держави шляхом відновлення звання Героя України та усунення законодавчих колізій, що поставили б під сумнів таке рішення», – зауважили депутати наприкінці звернення.

Нагадаємо, Степану Бандері вже присвоювали звання Героя України у січні 2010 року – за каденції третього президента України Віктора Ющенка. Однак у квітні того ж року, після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича, Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним присвоєння Бандері відповідного звання.