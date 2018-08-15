Скандальна українська письменниця розлютилась: діти не знають, хто такий Бандера (відео)

Із 60 дітей лише двоє, за словами Ніцой, змогли відповісти, хто такий Бандера.

Письменниця Лариса Ніцой обурилася тим, що українські діти не знають, хто такий Степан Бандера.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу ZIK. Ніцой розповіла, як співала дітям у таборі пісні УПА. В одній з них згадувався Степан Бандера.

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Письменниця стверджує, що коли вона запитала, чи знають вони, хто такий Бандера, із 60 дітей у віці від 8 до 13 років відповіли тільки двоє.

"Відповідь дітей: "Бандера - це той, хто грає на бандері". У мене просто немає слів", - обурюється Ніцой. За її словами, це означає, що вчителі "вперлися лобом у програму".

Лариса Ніцой відома своїми провокаційними висловлюваннями. Так, раніше вона виступила проти того, щоб діти з окупованих територій Донбасу відпочивали в українських дитячих таборах. "Яким чином на території України в літніх таборах відпочивають діти з окупованих територій на рівні з дітьми бійців АТО? І в цих таборах діти "сепарів", я вибачаюся, розповідають дітям бійців АТО, що вони "хохли", що Москва - "країна forever"... ", - зазначила вона.