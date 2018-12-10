Тернопільська облрада підтримала звернення Вселенського Патріарха і закликала ієрархів УПЦ МП взяти участь в об’єднавчому соборі  (Відео)

Тернопільська облрада підтримала звернення Вселенського Патріарха і закликала ієрархів УПЦ МП взяти участь в об’єднавчому соборі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, голова ТОДА Степан Барна на сьогоднішній виїзній сесії облради, яка проходила в Почаєві, запропонував депутатів обласної ради підтримати на сесії звернення Вселенського Патріарха Варфоломія до ієрархів української православної церкви московського патріархату взяти участь в об’єднавчому соборі.

Керівник області зачитав звернення Варфоломія на ім’я митрополита Володимира Почаївського та єпископа Шумського Іова. Дане звернення депутати підтримали одноголосно, за нього проголосували 48 депутатів.

«Сподіваюся, що це звернення також підтримає духовенство московського патріархату і ми спільно зробимо все для того, щоб в Україні була реалізована православна помісна церква з центром у Києві, як це було визначено хрещенням Русі у 988 році», – сказав голова ТОДА.

Як повідомляв УНІАН, об’єднавчий собор має відбутися 15 грудня у Києві.

В порядку денному собору – створення помісної Православної автокефальної української церкви, ухвалення статуту цієї церкви і обрання предстоятеля, який отримає від Вселенського Патріарха томос про автокефалію.