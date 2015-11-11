На Тернопільщині штат поліції скоротили на 25%

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив в.о. начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол.

За його словами, якщо раніше в обласному управлінні МВС було 3279 посад, то в управлінні Національної поліції (НП) в області залишилася 2461 посада, 818 працівників звільнили. З них 203 – працівники ДАІ.

«Під скорочення потрапили кадровики, штабісти, бухгалтери, конвойні. Насамперед ті, хто працював у приміщенні. Зараз ставка на роботу на вулиці, буде більше уваги приділятися охороні громадського порядку», – зазначив Богомол.

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За його даними, начальник обласної ДАІ та його заступник пішли на пенсію.

«Велику кількість працівників ДАІ «перебрали». Перед цим ми аналізували інформацію внутрішньої служби, аналізували те, що всі знали. Тим, хто лишився, я дав чітку установку: грошей не брати. Як тільки хтось почне займатися єрундою – буде дуже жорстке реагування. Зараз закликаю «Автомайдан», громадськість – якщо бачите, що хтось займається не тим, чим потрібно, одразу повідомляйте мені, можна через Фейсбук чи в інший спосіб», – сказав Богомол.

За його даними, функцію ДАІ в області виконуватиме відділ дорожнього руху (22 особи) та рота дорожньої служби (106 осіб). Остання забезпечувати супровід колон, вантажів, виїжджатиме на ДТП.

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Утричі зменшилась кількість дільничних.

«Тепер у нас один дільничний на 7 тис. населення, згідно з європейськими нормами», – сказав Богомол.

Він додав, що зараз триває тестування бажаючих працювати в патрульній службі. Загалом на 200 місць подали заявки 4776 осіб. Навчання тих, хто пройде відбір, відбуватиметься у Львові на базі міліцейської академії.

Проходить переатестацію і особовий склад.

«Мене теж чекає атестація. Якщо пройду – буду призначений. Якщо ні – працюватиму в інших місцях. Все вирішиться за півроку», – зазначив Богомол.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 7 листопада набув чинності Закон ”Про Національну поліцію”. Водночас Закон ”Про міліцію” визнано таким, що втратив силу.

Парламент ухвалив цей закон 2 липня, а 4 серпня його підписав президент України Петро Порошенко.