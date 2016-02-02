На Тернопільщині рятувальники ліквідували пожежу на пилорамі
В Монастириську Тернопільської області рятувальники ліквідували пожежу на пилорамі.
Як повідомили УНІАН в територіальному управлінні ДСНС в Тернопільській області, сьогодні, 2 лютого, о 06.44 на пункт зв'язку 19-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні пилорами.
На виклик прибув черговий караул ДПРЧ-19 найближчого пожежно-рятувального підрозділу, що розташований за 2 км від місця події.
За даними рятувальників, загоряння виникло о 06.20. Через несвоєчасне повідомлення про подію вогонь встиг поширитись на значну територію. На момент прибуття пожежних площа горіння становила близько 600 м кв. Рятувальники вжили необхідних заходів для зупинення подальшого поширення вогню.
Для допомоги черговому караулу ДПРЧ-19 прибув резервний караул даного підрозділу, а також черговий караул ДПРЧ-9 з сусіднього Бучацького району.
О 07.35 спільними зусиллями осередок горіння локалізували, а о 09.06 – ліквідували пожежу.
Під час гасіння пожежі врятовано стіни складського приміщення та 25 м куб. готової продукції (паркетної дошки).
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.