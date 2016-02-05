На Тернопільщині водія, який збив на смерть неповнолітнього, засуджено до 6,5 років тюрми

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідний вирок виніс учора Борщівський районний суд.

Також засудженого позбавлено права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Попередньо було встановлено, що у вересні 2015 року в Борщівському районі місцевий житель, керуючи власним автомобілем, порушив правила безпеки дорожнього руху та вчинив наїзд на неповнолітнього пішохода.

Від отриманих травм підліток помер на місці автопригоди. Водій, щоб приховати злочин, вивіз його тіло у кар’єр та закопав.

У результаті проведених слідчих дій правоохоронці виявили неповнолітнього в піщаному кар’єрі неподалік села Мушкарів Борщівського району, а також встановили та затримали винуватця ДТП.

У суді державним обвинувачем повністю доведено вину обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого).