На Тернопільщині внаслідок ДТП перекинувся автомобіль, неповнолітню пасажирку госпіталізовано
11:14, 09 лютого 2016Тернопіль
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На Тернопільщині внаслідок ДТП перекинувся автомобіль, неповнолітню пасажирку госпіталізовано.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП трапилася сьогодні вранці в селі Великі Гаї Тернопільського району.
За даними правоохоронців, батько поспішав довезти дитину в школу.
При цьому під час обгону не впорався з керуванням та зачепив колесами зустрічне узбіччя на слизькій дорозі.
Як наслідок автомобіль перекинувся та потрапив у кювет, після чого за інерцією налетів ще на обмежувальні стовпчики на тротуарі.
В результаті ДТП неповнолітню дівчинку госпіталізували до лікарні.
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