На Тернопільщині внаслідок ДТП перекинувся автомобіль, неповнолітню пасажирку госпіталізовано. 

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП трапилася сьогодні вранці в селі Великі Гаї Тернопільського району.

За даними правоохоронців, батько поспішав довезти дитину в школу.

При цьому під час обгону не впорався з керуванням та зачепив колесами зустрічне узбіччя на слизькій дорозі.

Як наслідок автомобіль перекинувся та потрапив у кювет, після чого за інерцією налетів ще на обмежувальні стовпчики на тротуарі.

В результаті ДТП неповнолітню дівчинку госпіталізували до лікарні.