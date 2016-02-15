На Тернопільщині кількість безробітних станом на 1 лютого порівняно з минулим роком зменшилась на 16%

12:47, 15 лютого 2016
Тернопіль
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На обліку в центрах зайнятості Тернопілля станом на 1 лютого перебувало 13 тис. 689 безробітних. 

Фото УНИАН

Як  повідомили УНІАН у відділі організаційної та інформаційної роботи обласного центру зайнятості, це на 16% менше, ніж станом на 1 лютого 2015 року.

Порівняно з 1 січням 2016 року кількість безробітних зросла на 8,1%.

Допомогу по безробіттю отримували 11 тис. 574 особи. Середній розмір такої допомоги з початку цього року зріс на 13% і становить 1 тис. 391 грн.

У січні 1,1 тис. роботодавців області поінформували службу зайнятості про 2 тис. 837 вільних робочих місць та вакантних посад.

Серед поданих вакансій лише 2,6% були із заробітною платою, що перевищує середньообласну. Порівняно з минулорічним січнем кількість вакансій скоротилась на 19,4%.

На 1 лютого актуальними були 1306 вакансій, у тому числі для  робітників – 731, для службовців – 493, для осіб, які не потребують спеціальної підготовки – 82.

На одне вільне робоче місце в середньому по області претендувало 10 безробітних.

Найбільшим попитом на Тернопіллі користуються кваліфіковані робітники з інструментом, працівники сфери торгівлі та послуг, професіонали, робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин.

За сприяння місцевих центрів зайнятості протягом січня 2016 року вдалося працевлаштувати 852 особи, з них 330 безробітних.

Одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності отримали 20 жителів області.

З початку 2016 року послугами служби зайнятості Тернопілля скористались 58 внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій та районів проведення АТО. Працевлаштовано трьох переселенців, з них один – шляхом виплати роботодавцю компенсації витрат на оплату праці.

5 осіб були охоплені професійним навчанням. До участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено одного переселенця. Зараз на обліку перебувають 53 вимушено переміщені особи, для яких продовжується пошук роботи.  

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