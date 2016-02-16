У Тернополі вшанували пам’ять про бійця, який рік тому загинув в зоні АТО

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, на могилі загиблого на Микулинецькому кладовищі зібралися представники влади, обласного військкомату, друзі, бойові побратими.

Вони помолилися за упокій душі бійця.

«Ми завжди пам’ятатимемо бійців, які ціною власного життя захищали територіальну цілісність України, проявили справжній патріотизм і незламність сили духу у боротьбі із зовнішнім окупантом»,- зазначив голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

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Як повідомляв УНІАН, 35-річний старший сержант роти матеріального забезпечення 128-ї гірсько-піхотної бригади Лотоцький був поранений на блокпосту «Балу» під Дебальцевим 16 лютого, помер 17 лютого 2015.

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За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.