Двоє тернополян втратили 5,5 тис. грн через шахраїв при купівлі товарів через Інтернет.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, випадки шахрайств правоохоронцями зафіксовано продовж двох останніх діб.

Зокрема 26-річна тернополянка, яка хотіла купити дитячі товари, втратила 4 тис грн.

На одному із сайтів жінка знайшла необхідний товар, зв’язалася телефоном з продавцем, після чого переказала гроші. Однак товару так і не отримала.

Аналогічно ошукали 50-річного жителя Тернополя. Чоловік переказав 1,5 тис. грн. за товари для рибальства, однак їх не дочекався.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 190 ККУ (шахрайство).