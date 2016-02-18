Двоє тернополян втратили 5,5 тис. грн через шахраїв при купівлі товарів через Інтернет
10:20, 18 лютого 2016Тернопіль
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Двоє тернополян втратили 5,5 тис. грн через шахраїв при купівлі товарів через Інтернет.
REUTERS
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, випадки шахрайств правоохоронцями зафіксовано продовж двох останніх діб.
Зокрема 26-річна тернополянка, яка хотіла купити дитячі товари, втратила 4 тис грн.
На одному із сайтів жінка знайшла необхідний товар, зв’язалася телефоном з продавцем, після чого переказала гроші. Однак товару так і не отримала.
Аналогічно ошукали 50-річного жителя Тернополя. Чоловік переказав 1,5 тис. грн. за товари для рибальства, однак їх не дочекався.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 190 ККУ (шахрайство).
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