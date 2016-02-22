У травні на Тернопільщині відбудеться Міжнародний інвестиційний форум
12:12, 22 лютого 2016Тернопіль
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19-20 травня 2016 року у Збаражі відбудеться Міжнародний інвестиційний форум «Тернопільщина Invest – 2016».
vizantiia.com.ua
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова ТОДА Степан Барна.
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Інфестиційний форум проводиться з метою покращення ситуації у сфері зовнішньоекономічної діяльності та стимулювання залучення іноземних інвестицій, йдеться в документі.
Наразі утворено організаційний комітет з підготовки та проведення Форуму, який до 25 лютого повинен розробити проект заходів з підготовки і проведення заходу та подати його на затвердження голові облдержадміністрації.
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