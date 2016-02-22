У травні на Тернопільщині відбудеться Міжнародний інвестиційний форум

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова ТОДА Степан Барна.

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Інфестиційний форум проводиться з метою покращення ситуації у сфері зовнішньоекономічної діяльності та стимулювання залучення іноземних інвестицій, йдеться в документі.

Наразі утворено організаційний комітет з підготовки та проведення Форуму, який до 25 лютого повинен розробити проект заходів з підготовки і проведення заходу та подати його на затвердження голові облдержадміністрації.

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