У Тернополі водіїв почали штрафувати за неправильне паркування на підставі фото у соцмережах

Як повідомляє сектор комунікацій Головного управління поліції в Тернопільській області, у такий спосіб поліція вирішила відреагувати на резонанс, який спричинили у місті кілька водіїв.

Зокрема, власник одного джипа залишив свій автомобіль на зупинці громадського транспорту в центрі Тернополя, чим спричинив незручності як для маршруток і тролейбусів, такі для пасажирів. Інший водій припаркувався на газоні, як розділяє дорогу на вулиці Крушельницької.

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Фотографії цих автомобілів були оприлюднені в групі Stupid parking Ternopil у Facebook і виклали жваве обговорення тернополян.

«Правоохоронці встановили власників іномарок. Водій з вулиці Крушельницької уже притягнутий до адмінвідповідальності. Інший порушник - мешканець Теребовлянщини. Чоловік наразі перебуває за межами області. Як тільки він повернеться, також платитиме штраф. Обом порушникам доведеться сплатити за неправильне паркування по 255 гривень», – сказано в повідомленні.