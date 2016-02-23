На Тернопільщині відкрили школу, ремонт якої обійшовся у 5 млн грн

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, роботи здійснювалися за кошти Державного фонду регіонального розвитку (4,728 млн грн) та місцевого бюджету (513 тис. грн).

Під час ремонту до школи прибудували прибудували спортзал і шкільну їдальню

«Для нас дуже важливо, щоб у навчальних закладах для дітей було створено належні умов. – Відтепер школярі зможуть займатися спортом, харчуватися у шкільній їдальні. Ми й надалі працюватимемо над покращенням інфраструктури закладів освіти області», – сказав під час відкриття навчального закладу голова ОДА Степан Барна.

Він додав, що завдяки 98 млн грн., отриманим з Державного фонду регіонального розвитк, у 2015 році на Тернопільщині вдалося реалізувати понад 40 проектів.

Довідка УНІАН. Школа в Оришківцях була збудована у 1907 році, вона найбільша в області по кількості учнів серед шкіл І-ІІ ступенів.

Всього в школі навчається 151 учень з трьох найближчих сіл.

До ремонту школа буле єдиною в районі, де не було внутрішніх вбиралень. Через відсутність їдальні харчувалися лише учні 1-4 класів, робили це в їдальні дитячого садка. Решта учнів не мали змоги харчуватися.

У 2015 році було виконано будівельно-монтажні роботи, проведено воду, облаштовано каналізацію, проведено внутрішні оздоблювальні роботи, влаштовано пожежний резервуар, біологічні очисні споруди, збудовано паливну.