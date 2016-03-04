На Тернопільщині відкрили першу поліцейську станцію

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, в урочистому відкритті взяли участь заступник начальника ГУНП в області Руслан Балик, народний депутат України від Тернопільщини Микола Люшняк, керівництво Бучацького району, громадські активісти та жителі селища.

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«Створення станції допоможе максимально наблизити наряди поліцейських до віддаленої сільської місцевості», - зазначив під час відкриття Балик.

На першій поліцейській станції працюватимуть шість працівників поліції, які нестимуть службу у цілодобовому режимі.

Правоохоронці забезпечені окремим приміщенням, комп’ютерною технікою, зв’язком та транспортом. Вони зможуть надавати повноцінні та професійні послуги жителям довколишніх сіл, зазначив начальник Бучацького відділу поліції Сергій Гаврилюк.

Працівники станції працюватимуть на кшталт груп швидкого реагування та оперативно реагуватимуть на повідомлення.

Загалом на Тернопільщині планують облаштувати 21 поліцейську станцію. Діятимуть вони у більших містечках, куди добиратися з райцентру було далеко, і обслуговуватимуть прилеглі села.

Витрати на пальне забезпечать місцеві об’єднані громади.