Злодіїв, які обікрали 13 помешкань на Тернопільщині, засудили до 4 років в'язниці

Злодіїв, які обікрали 13 помешкань на Тернопільщині, засудили до 4 років позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, відповідний вирок суд виніс учора.

Попередньо було встановлено, що двоє чоловіків, не маючи постійного джерела доходу, вирішили обкрадати будинки.

Упродовж року обвинувачені незаконно проникли та викрали майно із 13 помешкань громадян на території Тернопільської області.

Вироком суду злодіїв визнано винними у вчиненні інкримінованого злочину, одного з них засуджено до 4 років 2 місяців позбавлення волі, а другого – до 4 років з конфіскацією всього майна.