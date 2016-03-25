У Тернополі після капремонту відкрили один з корпусів перинатального центру "Мати і дитина" (фоторепортаж)

У Тернополі після капремонту, який обійшовся у 28,1 млн грн, відкрили один з корпусів перинатального центру «Мати і дитина»

Як передає кореспондент УНІАН, участь у відкритті взяв Віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, Міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі, голова облдержадміністрації Степан Барна, голова обласної ради Віктор Овчарук, народні депутати України від Тернопільщини Ігор Побер, Роман Заставний, Микола Люшняк, представники медичної галузі краю.

«Місцева влада спільно з народними депутатами, урядом знайшла можливості і завершила реконструкцію перинатального центру. Сьогодні дуже важливо, що місцева влада бере відповідальність. Так, це непросто. Нелегко реалізовувати проекти. Але головне – результат. Його має відчути кожна українська родина на собі. Це – безпека матері, дитини. Крім того, заклад надаватиме консультації в районах і об`єднаних територіальних громадах», – сказав під час виступу Зубко.

Барна під час відкриття закладу зазначив, що за попередньої влади заклад майже знищили.

«У 2010 році облрада виділила кошти, був зроблений ремонт. Однак потім тут почали впроваджувати експеримент, понищили підлогу, зносили стіни, а замість них ставили гіпсокартонні, хоч це суперечило проекту, повиривали джакузі для жінок. Але завдяки нашим спільним зусиллям із народними депутатами від Тернопільщини нам вдалося зробити ремонт і забезпечити комфортні умови для вагітних», – сказав Барна.

За його даними, раніше в палатах пологового будинку доводилося перебувати одночасно 12-ти жінкам. Тепер в палаті буде по двоє жінок.

В рамках реконструкції було закуплено 40 багатофункціональних ліжок, 38 ліжечок для новонароджених, 8 з яких з підігрівом. У кожній з палат є санвузол, постійна подача гарячої води.

Встановлено сучасне вентиляційне обладнання, металопластикові та протипожежні двері, бойлери, систему оповіщення.

Довідка УНІАН. Комунальний заклад Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» – єдиний в області заклад охорони здоров’я ІІІ-го рівня з надання високоспеціалізованої медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим з груп високого акушерського та перинатального ризику, передчасних пологів, що потребують високої інтенсивності лікування на основі використання сучасних перинатальних технологій.

Реконстуркцію закладу було розпочато в 2012 році.

Тернопільську обладміністрацію тоді було профінансовано на 37,5 млн грн. З них на 12 млн грн. закупили нове медобладнання та меблі.

У 2013-2014 році через відсутність фінансування ремонтні роботи не виконували.

У 2015 році Кабміном на завершення ремонтних робіт було виділено 25,8 млн грн.

Завдяки реконструкції центру очікується суттєво підвищення рівня та якості діагностично-лікувальної медичної допомоги ІІІ рівня матерям і новонародженим в області й зниження показників материнської і дитячої захворюваності та смертності.

Загальна кошторисна вартість об’єкту складає близько 80 млн грн, тому прийнято рішення вводити об’єкт в експлуатацію почергово.