На Тернопільщині розшукують засудженого, який втік з дільниці соцреабілітації

На Тернопільщині розшукують засудженого, який втік з дільниці соціальної реабілітації.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, втечу в’явили учора при проведенні перевірки наявності засуджених на дільниці соціальної реабілітації, що в селі Лосяч Борщівського району.

Після цього черговий пенітенціарної установи одразу повідомив поліцейських Борщівського райвідділу.

Встановлено, що 45-річний утікач був засуджений до 8 років позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 КК України - умисне тяжке тілесне ушкодження. Покарання злочинець мав відбувати до червня 2019 року.

Інформацію про подію поліцейські внесли в журнал єдиного обліку за ст. 393 КК України – втеча з місця позбавлення волі.

Організовано комплекс слідчо-оперативних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження та затримання засудженого.