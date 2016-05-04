На Тернопільщині через алкогольне отруєння госпіталізували 15-річну дівчину.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора в Ланівецькому районі.

Поліцейські з’ясували, що міцні напої неповнолітня вживала разом із матір’ю і тіткою. Спочатку дорослі разом з дитиною розпивали алкоголь вдома, далі святкування продовжили на природі. Вечері дитині стало погано, вона втратила свідомість.

Лікарі швидкої, яких викликали до дитини, дівчину госпіталізували.

Наразі неповнолітня вже прийшла до свідомості, її стан медики стабілізували

Щодо матері та тітки поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 180 КУпАП (доведення неповнолітнього до стану сп'яніння батьками неповнолітнього, особами, які їх замінюють, або іншими особами).