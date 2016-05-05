На Тернопільщині розпочалася 4-денна спортивно-патріотична гра «Гурби-Антонівці».

Як повідомили УНІАН організатори заходу, присвячена вона командиру мінометного взводу 51-ї ОМБ Володимиру Гарматію - учаснику «Гурб-Антонівців», який загинув у липні 2014 в зоні АТО на Луганщині, та Роману Атаманюку - багаторічному учаснику “Гурб-Антонівців”, котрий воював у складі 93-ї ОМБ і загинув у травні 2015 року під Донецьким аеропортом унаслідок мінометного обстрілу.

В рамках змагань Гарматію відкриють пам’ятну дошку на фасаді Тернопільського економічного університету, де він навчався.

Відтак учасники гри продемонструють показовий бій. Також сьогодні відбудеться лекція про історичний бій УПА проти НКВС під Гурбами, що стався у квітні 1944 року, та оглядини відреставрованого напередодні волонтерами-учасниками гри штабу-музею УПА “Волинь-Південь” та могил українських повстанців.

Відзавтра команди розпочнуть бої за прапор.

Довідка УНІАН. Гра «Гурби-Антонівці» проводиться з 2003 року Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Молодіжний націоналістичний конгрес» з метою пропаганди патріотизму, здорового способу життя, спорту та національної єдності.

Щороку гра відбувається у лісовому масиві площею 25 квадратних кілометрів біля урочища Гурби, на місці найбільшого бою УПА проти загонів НКВС. Гра триває безперервно протягом 60 годин.

У грі беруть участь 2 курені (команди) та загін диверсантів. Перемогу здобуває курінь, який зумів захопити прапор супротивника та здобути найбільшу кількість балів - «життів» суперника.