На Тернопільщині з опіками госпіталізовано 32-річного чоловіка, який самотужки намагався загасити пожежу

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла сьогодні близько 10 год ранку в житловій будівлі на вул. І. Франка у Шумську.

На виклик негайно вирушили рятувальники, які о 10.25 ліквідували пожежу.

За даними рятувальників, загорання виникло внаслідок необережного поводження з вогнем жителя помешкання.

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Чоловіка, який самостійно намагався загасити полум’я, шпиталізовано до Шумської центральної районної клінічної лікарні.

Лікарі діагностували у нього опіки обох рук та обличчя.