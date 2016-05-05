На Тернопільщині з опіками госпіталізовано 32-річного чоловіка, який самотужки намагався загасити пожежу
16:30, 05 травня 2016Тернопіль
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На виклик негайно вирушили рятувальники, які ліквідували пожежу.
Чоловіка шпиталізовано до лікарні / ck.mns.gov.ua
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла сьогодні близько 10 год ранку в житловій будівлі на вул. І. Франка у Шумську.
На виклик негайно вирушили рятувальники, які о 10.25 ліквідували пожежу.
За даними рятувальників, загорання виникло внаслідок необережного поводження з вогнем жителя помешкання.
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Чоловіка, який самостійно намагався загасити полум’я, шпиталізовано до Шумської центральної районної клінічної лікарні.
Лікарі діагностували у нього опіки обох рук та обличчя.
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