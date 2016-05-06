На Тернопільщині викрили підприємця, який торгував нелегально ввезеним імпортним алкоголем

17:31, 06 травня 2016
Тернопіль
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Загальна вартість вилучених підакцизних товарів становить 120 тис. грн.

алкоголь / Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, в ході проведення санкціонованих обшуків у гаражному приміщенні підприємця, розташованому у приміській зоні  Тернополя, вилучено 374 пляшки алкогольних напоїв закордонного виробництва (віскі, лікери, текіла, самбука, вино, бренді).

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Дані напої були розлиті у скляну, паперову та пластикову тару місткістю від 0,5 л до 5 л  без марок акцизного податку.

Загальна вартість вилучених підакцизних товарів становить 120 тис. грн.

Підприємець не мав ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями.

Як зазначили в управлінні ДФС у Тернопільській області, за зберігання та розповсюдження незаконно ввезеної в Україну алкогольної продукції підприємцю доведеться заплатити штраф розміром від 17 до 34 тис. грн. 

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