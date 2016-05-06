У Тернополі розпочався літературно-музичний фестиваль "Ї"

Як повідомили УНІАН організатори фестивалю, у програмі заходу – музичні виступи, літературні читання, презентації книг, дискусії та обговорення важливих для розвитку українського мистецтва тем, ніч кіно, виставки художників.

Загалом впродовж трьох днів гості фестивалю зможуть відвідати понад 50 подій.

Організатори анонсували зустріч з письменниками Дмитром Лазуткіним, Максом Кідруком, , Олександром Іранцем, Тарасом Прохаськом, Іваном Малковичем, Сергієм Жаданом, Юрієм Іздриком, Юрієм Винничуком, Василем Шклярем, Галиною Крук та багатьма іншими.

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На музичній сцені заплановані виступи таких виконавців, як Єгор Грушин, Шафа Шамана, Vivienne Mort, Kozak System, EPOLETS, DRUMТИАТР, Женя Галич (O.Torvald), Жадан і собаки. Своє 9-річчя в рамках фестивалю відсвяткує тернопільський гурт Los Colorados.

Заходи фестивалю проходять в Тернопільському драмтеатрі, книгарні «Є», народному домі «Перемога», місцевих кав’ярнях та кнайпах.

Організатори фестивалю анонсують, що вартість книжок, які презентуватимуть і читатимуть автори, буде нижчою, аніж у книгарнях.

Метою фестивалю є налагодження комунікації читачів, слухачів та глядачів з авторами мистецьких творів.