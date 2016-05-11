На Міжнародному інвестиційному форумі у Тернополі очікують 25 делегацій з 18 країн світу
13:34, 11 травня 2016Тернопіль
109 0
У Міжнародному інвестиційному форумі «Тернопільщина Invest – 2016», який проходитиме 19-20 травня у Тернополі та Збаражі, візьмуть участь щонайменше 25 іноземних делегацій із 18 країн світу.
На форумі очікують близько 450 представників бізнесу / Фото прес-служби Тернопільської облдержадміністрації
Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, форум буде проходити на базі торговельно-розважального центру «Подоляни» та у Збаразькому замку. Його мета – налагодити контакт між представниками іноземного та вітчизняного бізнесу, що дозволить реалізувати нові проекти і створити нові робочі місця.
За словами голова Тернопільської ОДА Степана Барни, на форумі очікують близько 450 представників бізнесу, з них майже 100 – іноземці.
Також запланована участь у заході 10 міжнародних донорських організацій.
Як повідомляв УНІАН, з допомогою інвестиційного форуму влада Тернопільщини розраховує розігріти інтерес до області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter