На Міжнародному інвестиційному форумі у Тернополі очікують 25 делегацій з 18 країн світу

13:34, 11 травня 2016
Тернопіль
109 0

У Міжнародному інвестиційному форумі «Тернопільщина Invest – 2016», який проходитиме 19-20 травня у Тернополі та Збаражі, візьмуть участь щонайменше  25 іноземних делегацій із 18 країн світу.

Фото прес-служби Тернопільської облдержадміністрації

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, форум буде проходити на базі торговельно-розважального центру «Подоляни» та у Збаразькому замку. Його мета – налагодити контакт між представниками іноземного та вітчизняного бізнесу, що дозволить реалізувати нові проекти і створити нові робочі місця.

За словами голова Тернопільської ОДА Степана Барни, на форумі очікують близько 450 представників бізнесу, з них майже 100 – іноземці.

Також запланована участь у заході 10 міжнародних донорських організацій.

Як повідомляв УНІАН, з допомогою інвестиційного форуму влада Тернопільщини розраховує розігріти інтерес до області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter