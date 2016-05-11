На Міжнародному інвестиційному форумі у Тернополі очікують 25 делегацій з 18 країн світу

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, форум буде проходити на базі торговельно-розважального центру «Подоляни» та у Збаразькому замку. Його мета – налагодити контакт між представниками іноземного та вітчизняного бізнесу, що дозволить реалізувати нові проекти і створити нові робочі місця.

За словами голова Тернопільської ОДА Степана Барни, на форумі очікують близько 450 представників бізнесу, з них майже 100 – іноземці.

Також запланована участь у заході 10 міжнародних донорських організацій.

Як повідомляв УНІАН, з допомогою інвестиційного форуму влада Тернопільщини розраховує розігріти інтерес до області.