У Тернополі автомобіль збив 12-річного школяра

Як повідомили УНІАН в секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП сталося на вулиці Новий світ.

Школяр переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Водій не встиг вчасно відреагувати на появу на проїжджій частині пішохода і наїхав на нього. Внаслідок цього неповнолітнього із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та гематомою потилиці госпіталізували.

У водія взято кров на визначення вмісту алкоголю. Автомобіль помістили на арештмайданчик.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 1 статі 286 ККУ.