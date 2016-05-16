У Тернополі автомобіль збив 12-річного школяра
15:14, 16 травня 2016Тернопіль
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У Тернополі водій автомобіля "Деу Ланос" здійснив наїзд на 12-річного школяра.
Школяр переходив дорогу поза межами пішохідного переходу / kyivobl.mns.gov.ua
Як повідомили УНІАН в секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП сталося на вулиці Новий світ.
Школяр переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Водій не встиг вчасно відреагувати на появу на проїжджій частині пішохода і наїхав на нього. Внаслідок цього неповнолітнього із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та гематомою потилиці госпіталізували.
У водія взято кров на визначення вмісту алкоголю. Автомобіль помістили на арештмайданчик.
За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 1 статі 286 ККУ.
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