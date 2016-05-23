Правоохоронці затримали шахрайку, яка на Тернопільщині викрала в банку півмільйона гривень

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жінку розшукували з 2011 року, ї було оголошено уміжнародний розшук.

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Попередньо було встановлено, що у 2005-2006 роках підозрювана та її спільниця, займаючи посади економіста та начальника Кременецької філії одного з банків, оформляли кредити на сторонніх людей. Таким чином жінки привласнили майже 0,5 млн грн.

У 2008 році керівництво банку звернуло увагу на те, що ніхто не погашає кредитів та відсотків, а невдовзі до правоохоронців почали зверталися люди, яким телефонували з банку і вимагали повернути кредити, яких вони насправді не брали.

Обидві працівниці банку одразу покинули Україну, у 2011 році їх оголосили у міжнародний розшук.

У 2012 році з Російської Федерації ї було екстрадовано в Україну керуючу банку, де оголошено про підозру в привласненні та розтраті майна в особливо великих розмірах. Суд, зваживши на те, що у жінки двоє малолітніх дітей, обрав їй покарання у вигляді домашнього арешту. Таке рішення обвинувачення вважає надто м’яким, відтак зараз оскаржує його в відповідному порядку.

А минулого тижня затримали ще колишнього економіста банку, зараз вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Їй інкримінують ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).