На Тернопільщині при отриманні хабара затримали керівника профтехучилища.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, посадовець вимагав та одержав 8 тис. грн неправомірної вигоди за незаконний демонтаж запчастин вантажного автомобіля, що знаходився на балансі очолюваного ним закладу та передачу їх місцевому жителю.

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

За даними прес-служби прокуратури, затриманий водночас є депутатом сільради.