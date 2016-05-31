Тернопільська облрада затвердила програму антитерористичних заходів з кошторисом у 0,7 мільйона гривень

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну програму сьогодні на сесії проголосували 48 з 50-ти зареєстрованих депутатів, 2 не голосували.

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Метою програми є впровадження комплексу заходів, спрямованих на виявлення та усунення причин і умов, що можуть призвести до проявів тероризму, вироблення і здійснення скоординованих заходів територіальних органів щодо запобігання терористичним актам на території області.

Кошторис програми складає 0,7 млн грн, усі кошти заплановано виділити з обласного бюджету.

З них 690 тис. грн буде скеровано на закупівлю для обласного управління СБУ автомобіля підвищеної прохідності, 110 тис. грн – на купівлю для управління товарів спеціального призначення та оргтехніки.