Через Тернопіль курсуватиме ще один потяг, яким жителі області влітку зможуть дістатися півдня України

17:20, 24 травня 2016
Тернопіль
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Через Тернопіль буде ходити ще один потяг, завдяки якому жителі області влітку зможуть добратися на південь України.

Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, запровадили цей потяг за результатами обговорення проблемних питань області під час виїзного  засідання Комітету Верховної Ради України з питань транспорту, що відбулося у Тернополі 16 квітня.

За даними управління розвитку інфраструктури, транспорту та енергозбереження облдержадміністрації, з Тернополя через Одесу до Миколаєва і Херсона призначили новий поїзд на літній період. Також графік руху  потяга 791/792 Ковель-Тернопіль-Ковель модифікували до Луцьк – Здолбунів- Красне-Тернопіль – Хмельницький.

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"Тернопільська  область, незважаючи на великий туристичний потенціал, має обмежене сполучення з південними регіонами України. Завдяки новому потягу більше людей отримає змогу дістатися до Одеси, Миколаєва та Херсона, водночас люди звідти зможуть навідатися і на Тернопільщину. А модифікація маршруту Ковель-Тернопіль шляхом видовження до Хмельницького забезпечить збільшення  потоку туристів з Польщі та пасажирів, які планують відпочити на Шацьких озерах", – прокоментував запроваджені залізничні маршрути начальник управління  розвитку інфраструктури, транспорту та енергозбереження ОДА Василь Ясіновський. 

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