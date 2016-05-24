Через Тернопіль курсуватиме ще один потяг, яким жителі області влітку зможуть дістатися півдня України
Через Тернопіль буде ходити ще один потяг, завдяки якому жителі області влітку зможуть добратися на південь України.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, запровадили цей потяг за результатами обговорення проблемних питань області під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань транспорту, що відбулося у Тернополі 16 квітня.
За даними управління розвитку інфраструктури, транспорту та енергозбереження облдержадміністрації, з Тернополя через Одесу до Миколаєва і Херсона призначили новий поїзд на літній період. Також графік руху потяга 791/792 Ковель-Тернопіль-Ковель модифікували до Луцьк – Здолбунів- Красне-Тернопіль – Хмельницький.
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"Тернопільська область, незважаючи на великий туристичний потенціал, має обмежене сполучення з південними регіонами України. Завдяки новому потягу більше людей отримає змогу дістатися до Одеси, Миколаєва та Херсона, водночас люди звідти зможуть навідатися і на Тернопільщину. А модифікація маршруту Ковель-Тернопіль шляхом видовження до Хмельницького забезпечить збільшення потоку туристів з Польщі та пасажирів, які планують відпочити на Шацьких озерах", – прокоментував запроваджені залізничні маршрути начальник управління розвитку інфраструктури, транспорту та енергозбереження ОДА Василь Ясіновський.