Цього року на Всеукраїнській прощі в Зарваниці очікують мільйон прочан.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це сьогодні заявив голова ОДА Степан Барна під час засідання оргкомітету з підготовки загальнонаціональної прощі, яка відбудеться у Зарваниці 16-17 липня.

«Щороку тисячі паломників відвідують Марійський духовний центр у Зарваниці. Але найчисельнішою є Всеукраїнська проща. Тому ми повинні докласти всіх зусиль, аби проща відбулася на належному рівні. Насамперед – це порядок та безпека прочан. Важливо створити сприятливі умови для всіх паломників, щоб кожен, хто завітає у Зарваницю, відчув особливу ауру цього святого місця і, збагачений Божою благодаттю, повернувся додому», – зазначив Барна.

Цьогоріч проща приурочена Року Божого Милосердя та молитві за мир в Україні.

«15 липня о 8:30 від Архикатедрального собору Тернополя вирушить піша колона паломників, – близько 2 тис. людей. У суботу, 16 липня, Блаженніший Святослав зустрінеться з молоддю. Традиційно буде похід зі свічками до чудотворного місця», – повідомив про деталі програми прощі Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк).

Також у Заврваниці учасники Всеукарїнської прощі молитимуться панахиду за героїв Небесної Сотні, всіх воїнів та невинно вбитих, які віддали своє життя за Україну.