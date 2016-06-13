Голова Тернопільської ОДА доручив керівникам районів ліквідувати усі стихійні сміттєзвалища поблизу населених пунктів

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне доручення Барна дав сьогодні під час відео-наради з керівниками районів та мерами міст обласного значення.

Згідно з дорученням, в кожному районі області буде створено робочу групу з перевірки місць видалення побутових відходів.

Читайте такожНа Тернопільщині жінка згоріла живцем під час спалення сміття

"Голови громад, сільські голови та мери міст області повинні відповідально підійти до вирішення цього питання. Необхідно вжити негайних заходів із впорядкування місць, куди вивозяться побутові відходи. При цьому сертифіковані сміттєзвалища також підлягають перевірці. При необхідності в проблемні точки виїдуть представники обласної робочої групи", - зазначив Барна.

Принагідно на нараді було визначено чотири опорних точки для встановлення комплексів з переробки сміття - Чортків, Кременець, Бережани, Тернопіль. В цих місцях доручено актуалізувати інформацію та здійснити підготовку документів.

"Там де є можливість - потрібно здійснити кроки щодо сертифікації сміттєзвалищ. Також ми повинні запропонувати інвесторам конкретні проекти зі спорудження сміттєпереробних об’єктів, при цьому умови для ведення бізнесу мають бути максимально сприятливі", - наголосив голова Тернопільської ОДА.