На Тернопільщині відкрили справу проти керівників, які змушували працівниць задурно працювати у вихідні

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, чотири заяви про порушення умов трудового договору та незаконне зняття коштів надійшли у прокуратуру та відділ поліції Теребовлянщини учора.

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Усі заявниці - працівники взуттєвої фабрики ТОВ "Рекс Шиз Майкер ЛТД".

У заявах жінки повідомили, що керівники товариства періодично змушувало їх виходити у законний вихідний - по суботах на роботу, але гроші за це не виплачували.

У тих робітників, які не виконували вимогу працювати у вихідні, знімали 60% нарахованих коштів.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 173 ч. 1 ККУ (грубе порушення угоди про працю службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також окремим громадянином або уповноваженою ними особою шляхом обману чи зловживання довірою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою).