На Тернопільщині майже 3 тис. учасників АТО отримали дозвіл на розробку землевпорядної документації.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це сьогодні повідомив голова ТОДА Степан Барна під час наради з питань військово-цивільного співробітництва.

За його даними, дозволи отримали усі учасники АТО, які подали письмові звернення щодо отримання земельної ділянки.

Загалом надано 2 тис. 981 дозвіл на розробку землевпорядної документації земельних наділів загальною площею 150 га.

"Це один з найкращих показників в Україні. Ми й надалі працюватимемо у напрямку забезпечення та підтримки сімей АТО. До слова, у Тернопільській області немає жодного населеного пункту, в якому б громадяни не долучилися до волонтерського руху, спрямованого на допомогу українській армії", - зазначив Барна.

Він також наголосив, що актуальними залишаються військові вишколи з метою формування загонів територіальної оборони.

"Я дав доручення органам державної влади у районах області проводити подібні заходи як мінімум раз у два тижні", - повідомив голова ОДА.

Він також повідомив, що до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, в Тернопільській області внесено 3 тис. 157 громадян, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України на сході. З них 53 - інваліди війни.

"Ми активно працюємо у напрямку підтримки учасників антитерористичної операції та їхніх сімей. Від початку проведення антитерористичної операції до медичних закладів області звернулися й отримали кваліфіковану лікарську допомогу 1 тис. 449 учасників АТО. На теренах області діє низка спеціалізованих центрів, що окрім комплексної медичної допомоги займається психологічною реабілітацією. Центри соціальних служб загалом надали підтримку 2 тис. 424 сім’ям даної категорії", - повідомив Барна.