На Тернопільщині в реанімацію госпіталізовано дівчинку, яку збив автомобіль
11:50, 28 червня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині в реанімацію госпіталізовано 6-річну дівчинку, яку збив автомобіль.
водій автомобіля Volkswagen Т-5 допустив наїзд на малолітню дівчинку / kyivobl.mns.gov.ua
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора в Ланівцях.
При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Volkswagen Т-5 допустив наїзд на малолітню дівчинку, яка раптово вибігла на проїжджу частину дороги.
Внаслідок ДТП потерпілу із політравмою, відкритою черепно-мозковою травмою, переломом кісток основи черепа, закритим переломом ключиці та іншими ушкодженнями доправили до реанімаційного відділення.
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