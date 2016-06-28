На Тернопільщині в реанімацію госпіталізовано дівчинку, яку збив автомобіль

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора в Ланівцях.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Volkswagen Т-5 допустив наїзд на малолітню дівчинку, яка раптово вибігла на проїжджу частину дороги.

Внаслідок ДТП потерпілу із політравмою, відкритою черепно-мозковою травмою, переломом кісток основи черепа, закритим переломом ключиці та іншими ушкодженнями доправили до реанімаційного відділення.