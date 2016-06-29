На Тернопільщині в усіх бібліотеках області забезпечать доступ до Інтернету.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, це передбачає Стратегія розвитку бібліотек Тернопільської області на період до 2025 року, схвалена сьогодні розпорядженням голови ОДА Степана Барни.

Він відзначив, що одним з ключових напрямків Стратегії є модернізація матеріально-технічної бази та інформаційно- технологічної інфраструктури бібліотек.

Стратегія також передбачає забезпечити опалення приміщень публічних бібліотек у сільській місцевості, придбати єдине спеціалізоване ліцензійне програмне забезпечення для всіх бібліотек області, створити в бібліотеках області комфортний доступ для користувачів з обмеженими фізичними можливостями (пандуси, технічні засоби для незрячих тощо), забезпечення усіх користувачів доступом до мережі Інтернет в усіх бібліотеках області.

Читайте такожВійськовослужбовці 44-ї артбригади отримали 630 книжок, зібраних тернополянами

Стратегія реалізовуватиметься бібліотечними закладами області спільно з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, професійними та громадськими об’єднаннями.

Довідка УНІАН. Загалом бібліотечні послуги на Тернопільщині надають 1 тис. 523 бібліотеки, у тому числі 883 публічних бібліотеки, 627 бібліотек навчальних закладів, 13 медичних бібліотек.

Із загальної кількості публічних бібліотек - 799 сільських бібліотек-філій, 32 бібліотеки для дітей, 32 міські й 3 обласних книгозбірні.

Щороку послугами бібліотек користується 586,6 тис. жителів області, 782,5 тис. осіб відвідують масові заходи, організовані в бібліотеках.