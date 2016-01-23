Працівники розповіли подробиці планованої реорганізації Бібліотеки української літератури в Москві

Раніше Безпалько перебував у федеральному розшуку за побиття директора Бібліотеки Наталії Шаріної, а також очолює псевдо-федеральну національно-культурну автономію українців Росії, створену російською владою після закриття українських організацій. Про це УНІАН повідомили співробітники Бібліотеки.

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"До нас приїжджав начальник департаменту національної політики Володимир Черніков, стали відомі подробиці запланованої реорганізації, а точніше знищення Бібліотеки української літератури, на її базі задумали створити Центр східнослов'янських народів", - сказав співрозмовник агентства.

Співробітник зазначив, що на час домашнього арешту Шаріної тимчасовим директором призначена Наталія Відінеєва, але при цьому планується створити якусь "громадську раду", куди планується включити Безпалька.

Його звільнили з бібліотеки п'ять років тому, він запам'ятався своєю пристрастю до перегляду порнофільмів в читальному залі. Коли ж Шаріна зробила йому зауваження і зажадала припинити перегляд, він наніс їй тілесні ушкодження.

Також до "громадської ради" можуть включити колишнього співробітника Сергія Сокурова-Величка, який після звільнення вимагав переформатувати Бібліотеку української літератури в Бібліотеку літератури країн СНД.

За словами співробітника, арешт Шаріної використовується для фактичного розгрому бібліотеки.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого 2013 року українську громаду на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним на засіданні Ради при президенті з питань міжнаціональних відносин, представляв голова псевдо Федеральної національно-культурної автономії "Українці Росії" Безпалько, оголошений в розшук за систематичну неявку на засідання суду у справі про звинувачення його в застосуванні сили до директора Бібліотеки української літератури в Москві Шаріної.

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8 лютого 2013 року Міщанський суд Москви оголосив його в розшук через систематичну неявку на засідання суду по справі за обвинуваченням його в застосуванні сили до Шаріної.

Пресненський районний суд Москви продовжив термін домашнього арешту директора Бібліотеки української літератури на 30 діб - до 28 січня 2016 року.

28 жовтня 2015 року в Бібліотеці української літератури в Москві пройшов обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу. Причому цей факт помітила співробітниця бібліотеки Тетяна Мунтян. Також обшук пройшов вдома у директора Шаріної. Слідчі заявили, що вона поширювала серед відвідувачів бібліотеки "екстремістську літературу".

Російський правозахисний центр "Меморіал" визнав Шарину політв'язнем.