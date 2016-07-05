На відпочинок до Польщі вирушили 45 дітей учасників АТО з Тернопільщини

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, пробудуть вони на відпочинку до 19 липня.

«Уже другий рік поспіль завдяки іноземним партнерам діти наших захисників мають можливість відпочити, побачити нові цікаві країни. Минулого року такою можливістю скористалися 180 дітей, було організовано 6 поїздок в країни Європи. Діти не лише відпочивають, а й доносять позитивну інформацію про Україну, а також демонструють, що вони хочуть миру в своїй державі», – каже голова ТОДА Степан Барна.

Супроводжують групу дітей 5 дорослих, серед яких – вчителі та медик.

Це – друга поїздка дітей учасників АТО за кордон цього року. З 18 по 30 червня 45 дітей відвідали Хорватію. Дані поїздки безкоштовні. Витрати за кордоном беруть на себе приймаюча сторона.

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Доїзд фінансується з обласного бюджету.

Проект реалізується з ініціативи голови ТОДА за сприяння Міністерства закордонних справ України та обласного Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Тернопільщині в оздоровчі табори відправили перших 210 дітей. В першу чергу на оздоровлення відправлено дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, творчих та обдарованих дітей, дітей учасників АТО.