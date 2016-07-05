Голова Тернопільської ОДА закликав при втіленні обласних проектів максимально використовувати послуги та товари місцевих виробників

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це він заявив під час відеонаради.

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«Гроші, які приходять в область, мають тут і залишатися. Керівники на місцях мають бути зацікавлені, щоб забезпечити роботою насамперед місцевих виробників. Крім того, тоді податки йтимуть у місцеві бюджети. Ми маємо допомагати одні одним, а не сусідам. Якщо будуємо, то закупляти будматеріали, обладнання потрібно в Тернопільській області. Я переконаний, що у нас є широкий асортимент продукції високої якості за доступними цінами», – сказав Барна.

Як повідомляв УНІАН, у 2015-му році Тернопільська область розраховує отримати 93,6 млн грн з ДФРР для реалізації 59 поданих проектів.