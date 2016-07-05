Голова Тернопільської ОДА закликав при втіленні обласних проектів максимально використовувати послуги та товари місцевих виробників
Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна закликав голів РДА та місцеві громади під час втілення проектів, що фінансуються за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, максимально використовувати послуги та товари місцевих виробників.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це він заявив під час відеонаради.
Читайте такожУ Тернополі цьогоріч планують провести реконструкцію дамби на 7 мільйонів гривень
«Гроші, які приходять в область, мають тут і залишатися. Керівники на місцях мають бути зацікавлені, щоб забезпечити роботою насамперед місцевих виробників. Крім того, тоді податки йтимуть у місцеві бюджети. Ми маємо допомагати одні одним, а не сусідам. Якщо будуємо, то закупляти будматеріали, обладнання потрібно в Тернопільській області. Я переконаний, що у нас є широкий асортимент продукції високої якості за доступними цінами», – сказав Барна.
Як повідомляв УНІАН, у 2015-му році Тернопільська область розраховує отримати 93,6 млн грн з ДФРР для реалізації 59 поданих проектів.