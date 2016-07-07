У Тернополі за добу водії травмували трьох пішоходів.

Як повідомляє сектор комунікацій Головного управління поліції в Тернопільській області, учора близько 8:50 водій Mitsubishi Galant, рухаючись вулицю Збаразькою, виїхав на тротуар і збив жінку 1964 року народження. Потерпілу бригада швидкої допомоги доправила в травматологічне відділення із забоями грудної клітки та живота.

Крім того, до обласної дитячої лікарні було госпіталізовано 5-річного хлопчика, якому на ногу на вулиці Шептицького на нерегульованому пішохідному переході наїхав водій невстановленого автомобіля. Правоохоронці розшукують винуватця автопригоди, який одразу втік.

Читайте такожНа Тернопільщині розшукують водія, який збив 10-річну дівчинку і втік з місця ДТП

Ще один наїзд на перехожого зафіксували поліцейські на вулиці Бродівській. Водій Daewoo Lanos скоїв наїзд на мешканку Зборівського району. 38-літня жінка переходила дорогу на нерегульованому переході.

Вона із забоями, розривом м'язів лівого стегна, закритим переломом пальця ноги звернулася за допомогою до травмпункту.

За всіма фактами відкрито кримінальне провадження за ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).