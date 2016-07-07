На Тернопільщині вшанували пам’ять загиблих політв’язнів, вагони з якими 75 років тому скинули з мосту в Дністер

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, з нагоди 75-річчя від трагедії сьогодні в Заліщиках провели поминальних захід.

Священики відслужили панахиду за убитими, присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання та покладанням квітів до кам’яного хреста, який є пам’ятником в’язням, що загинули влітку 1941 року.

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Участь в заході взяли представники місцевої влади, а також перший заступник голови Чернівецької облради Інна Маковецька.

Виступаючі зазначили, що радянські пропагандисти переконували начебто міст підірвали німецькі диверсанти, тоді як насправді німці окупували дану територію 14 липня, а трагедія сталася 7 липня Власне, відступаючи, енкаведисти підірвали вагони з політв’язнями на мості, що сполучає Буковину з Галичиною.

Історик Антон Могилюк, який досліджував дану трагедію, в одній з праць навів спогади очевидця, який розповів, що на залізничній колії в чотири товарні вагони із заґратованими вікнами помістили політв’язнів, після чого ешелон вивезли на середину мосту.

Коли охорона, солдати та машиніст покинули потяг, пролунав вибух, вагони з людьми впали у воду. Кількість загиблих досі невідома.