Brexit "дає нові козирі" в руки Москви та "навала туристів" в окупованому Криму - огляд роспропаганди

Про це йдеться у свіжому огляді російської пропаганди DisinfoReview, передає ЄвроПравда.

Російські дискусії на тему виходу Британії з ЄС зосередилися на питанні: "Що це означає для Росії?". Видання "Коммерсант" дійшло висновку, що "Brexit дає нові козирі в руки Москви. Вихід Британії з ЄС ослабить його амбіції і може призвести до скасування санкцій".

Тріумфують щодо Brexit і в Держдумі – голова комітету з закордонних справ Олексій Пушков назвав референдум результатом повстання західних виборців проти панівних систем і традиційних політиків. Найбільша в Росії газета, таблоїд "Комсомольская правда" наводить інтерв'ю експерта, який стверджує, що Brexit є результатом змови сім'ї Ротшильдів.

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Загалом у російських медіа втішені результатами референдуму, оскільки Британія розглядається як найбільший лобіст трансатлантичних зв'язків, як найбільш проамериканська країна, яка схильна дослухатися до страхів Східної Європи щодо РФ, а Росія зацікавлена в ослабленні зв'язку між ЄС і США.

Ще однією темою для дискусій стало ухвалення так званого "антитерористичного пакету", внесеного депутатом Іриною Яровою, який незалежні ЗМІ назвали "найбільш репресивним у пострадянській історії" і "поверненням сталінізму". Зокрема, нове законодавство передбачає кримінальну відповідальність за "недонесення про злочин", виправдання тероризму у соцмережах. Також пакет зобов'язує провайдерів інтернет-зв'язку співпрацювати з органами національної безпеки у розшифровці повідомлень, оператори мають записувати телефонні розмови та смс і передавати дані силовикам. Крім того, посилюється відповідальність за екстремізм.

Приводом для радості російських пропагандистів стала і заява так званого "голови комітету кримського парламенту з санаторно-курортного комплексу та туризму" Олексія Черняка про те, що Крим увійшов у пік курортного сезону. Він заявив, що в порівнянні з минулим роком кількість туристів зросла на 27%, а всього цього року окупований півострів можуть відвідати 7 мільйонів туристів, що на півтора мільйона більше, ніж минулого року.

Незважаючи на небачену популярність Криму, потенційні відпочивальники все ж не мають впадати у відчай. Зокрема, зображення порталу "Крым.Реалии" доводять, що надію на вільний лежак і місце під сонцем все ж втрачати не варто.

Огляд також наводить дослідження чеського аналітичного центру Evropské hodnoty про висвітлення російськими ЗМІ європейських лідерів. Аналітики дійшли висновку, що російські ЗМІ більше уваги приділяють окремим європейським лідерам, а не представникам ЄС. Крім того, російські медіа обирають улюблених політиків, ґрунтуючись на тому, наскільки дружні вони до Кремля.